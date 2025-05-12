شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الزمالك، والمحدد لها مساء اليوم الإثنين، فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلى و الزمالك

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة قناة أون سبورت.

ومن المقرر أن يقام النهائى غدا على نفس الصالة بحضور جماهيرى، حيث يلتفى الفائز من مباراة الأهلى والزمالك مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .

ويعتمد فريق الزمالك على الخبرات أمثال كريم هنداوى و أحمد الأحمر و أكرم يسرى و معهم الثلاث صفقات الجديدة التى أبرمها الفريق للتدعيم فى السوبر و الكؤوس الأفريقية وهم المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة، بينما يعتمد أيضا الأهلى على الخبرات أمثال أحمد على و عبد الرحمن فصل و إبراهيم المصرى و اللاعب على زين المحترف ضمن صفوف دينامو بوخاريست و الذى يدعم الفريق فى السوبر و الكؤوس .

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.