شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، حيث كان طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي قد رفض منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس، نظراً لضيق الوقت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الماكس بالإسكندرية.



وتغلب البنك الأهلي على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.



وقال طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عقب المباراة: سعيد بهذا الفوز الغالى والثمين الذى جاء في توقيت هام للغاية، وضعت عدة سيناريوهات للقاء منها استغلال سرعات ياو انور وأسامة فيصل خلف دفاعات المنافس من أجل تسجيل مبكر للأهداف وقد كان وعندما استقبلنا هدفين عدلت طريقة اللعب وأشركت مدبولى ونيمار وسيرجى اكا من أجل تكثيف النواحي الهجومية واحرزنا هدفين متتاليين.