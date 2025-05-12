شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مليون جنيه القيمة الإجمالية لصفقة انتقال سيحا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل صفقة انضمام محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين على مدار الأيام الماضية.

أكد المصدر أن الأهلي توصل لاتفاق مع المقاولون على ضم سيحا مقابل 37 مليون جنيه كإجمالي الصفقة، موزعة ما بين 27 مليون جنيه ثمن الصفقة يتم دفعها على 3 أقساط، إضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى كمزايا إضافية مرتبطة بنسبة المشاركة وتحقيق البطولات مع الأهلي.

أضاف المصدر أن المقاولون سيحصل على 20% من عائد بيع الأهلي للحارس سيحا في المستقبل لأي ناد جديد، وجار الاتفاق على صياغة العقود والاتفاق على تفاصيل الصفقة بشكل نهائي.

وعلم ”الخليج 365” أن النادي الأهلي حصل على توقيع سيحا لمدة 5 موسام بدءا من الموسم المقبل 2025 / 2026.