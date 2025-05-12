شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتسلح بعلى ماهر لفك عقد الأهلى.. 11 مباراة بلا فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سيراميكا بمدربه على ماهر، من أجل فك عقدة الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

11 مباراة بلا فوز

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على النادى الأهلى فى جميع المواجهات السابقة، حيث واجه الأهلى فى 11 مباراة خسر 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز.

ويتسلح فى هذه المباراة بخبرات مدربه على ماهر الذى نجح فى تحقيق الفوز من قبل على الأهلى فى مباراة واحدة، عندما كان يقود الأسيوطى سابقا فى كأس مصر بهدف نظيف.

وتلقى على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، خبرا سعيدا بتعافى الثنائى عمرو قلاوة والحارس محمد كوكو استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

وشارك عمرو قلاوة فى مران سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى الركبة، والتى أبعدته عن سيراميكا أمام البنك الأهلى والزمالك، ولكنه أصبح جاهزا لتدعيم خط الوسط أمام الأهلى.

كما شارك محمد كوكو حارس سيراميكا فى التدريبات بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة بالتواء فى الكاحل الذى تعرض له خلال مباراة البنك الأهلى والتى أبعدته عن مباراة الزمالك.