شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع فاركو لضم ياسين مرعى قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع ياسين مرعي مدافع فاركو، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الأهلي فتح خط مفاوضات مباشرة مع نادي فاركو للاتفاق على إنهاء صفة ياسين مرعي، بعد تفضيله على باقي الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي، مشيرا إلى أن حسم صفقة مرعي مع الأهلي سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي عرض 30 مليون جنيه لشراء عقد ياسين مرعي من الأهلي، إلا أن فاركو طلب الحصول على 50 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيع اللاعب، وجار التفاوض بين الطرفين على تخفيض المبلغ والوصول لاتفاق مُرضٍ بين الطرفين.

أوضح المصدر أن الأهلي يفضل ياسين مرعي عن باقي اللاعبين لتدعيم خط الدفاع، بعد متابعة دقيقة من قِبَل لجنة الاسكاوتنج بالقلعة الحمراء.