شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات الثنائى قلاوة وكوكو أمام الأهلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، خبرا سعيدا بتعافى الثنائى عمرو قلاوة والحارس محمد كوكو استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

وشارك عمرو قلاوة فى مران سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى الركبة، والتى أبعدته عن سيراميكا أمام البنك الأهلى والزمالك، ولكنه أصبح جاهزا لتدعيم خط الوسط أمام الأهلى.

كما شارك محمد كوكو حارس سيراميكا فى التدريبات بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة بالتواء فى الكاحل الذى تعرض له خلال مباراة البنك الأهلى والتى أبعدته عن مباراة الزمالك.

وبدأ على ماهر دراسة النادى الأهلى، خاصة فى مباراته الأخيرة أمام المصرى التى فاز بها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الماضية، من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهة المارد الأحمر.

ونجح فريق سيراميكا فى التعادل أمام الزمالك بهدفين لمثلهما، سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك، مستغلاً خطأ كارثيا من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا أحمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 31 فى المركز السادس.