شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر غريب: أزمة حراس الزمالك انتهت وعواد يقترب من المشاركة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أكد ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادى الزمالك، أن أزمة حارسى مرمى الفريق محمد صبحى ومحمد عواد انتهت.

وقال غريب، في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن محمد عواد خضع للتحقيق على خلفية ما شهدته مباراة الفريق الماضية أمام سيراميكا، وانتظم فى التدريبات.

وأضاف غريب، إن صبحى خضع للفت نظر، خاصة أنه اعتذر عما بدر منه عند تبديله فى المباراة.

وأشار مدير إدارة إعلام الزمالك إلى أن الدليل على انتهاء أزمة عواد اقترابه من حراسة مرمى الفريق أمام بيراميدز باللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل.