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ماهر غريب: أزمة حراس الزمالك انتهت وعواد يقترب من المشاركة أمام بيراميدز

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ماهر غريب: أزمة حراس الزمالك انتهت وعواد يقترب من المشاركة أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 12 مايو 2025 12:15 ص

أكد ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادى الزمالك، أن أزمة حارسى مرمى الفريق محمد صبحى ومحمد عواد انتهت.

وقال غريب، في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن محمد عواد خضع للتحقيق على خلفية ما شهدته مباراة الفريق الماضية أمام سيراميكا، وانتظم فى التدريبات.

وأضاف غريب، إن صبحى خضع للفت نظر، خاصة أنه اعتذر عما بدر منه عند تبديله فى المباراة.

وأشار مدير إدارة إعلام الزمالك إلى أن الدليل على انتهاء أزمة عواد اقترابه من حراسة مرمى الفريق أمام بيراميدز باللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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