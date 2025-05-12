شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتلقى عرضا للمشاركة فى بطولة ودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للشباب الذى يخوض مباراة مهمة غدا أمام غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا، عرضًا رسميًا للمشاركة في بطولة دولية كبرى تحتضنها القاهرة مطلع الشهر المقبل والمقرر انطلاقها في الثاني من يونيو.

البطولة تضم سبعة منتخبات من القارات المختلفة، على رأسها البرازيل وكولومبيا والسعودية وآيسلندا وكوريا الجنوبية، في إطار استعدادات هذه المنتخبات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، منها كأس العالم للشباب بدولة تشيلى نهاية هذا العام.

ويُنتظر أن يرد الاتحاد المصري لكرة القدم على العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يسعى القائمون على منتخب الشباب إلى دراسة الجدوى الفنية من المشاركة، خاصة في ظل قوة المنتخبات المشاركة، وما تمثله البطولة من فرصة احتكاك دولي مميز لعناصر الجيل الجديد.

وتترقب جماهير القارة الأفريقية المواجهة القوية التي تجمع منتخبي مصر وغانا في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، في لقاء يتجاوز حسابات التأهل إلى نصف النهائي، حيث يسعى كل منتخب للانفراد باللقب الخامس في تاريخه وفك الشراكة التي دامت لسنوات بينهما في عدد مرات التتويج.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما جمع 7 نقاط في دور المجموعات من فوزين وتعادل وخسارة، ليلاقي منتخب غانا الذي تصدر مجموعته بثبات.