شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: الزمالك لم يخاطبنا لشراء محمد حمدى.. ووسطاء عرضوا علينا انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، أن الزمالك لم يخاطبنا من أجل تفعيل بند شراء محمد حمدي لاعب الزمالك الحالي.

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "الزمالك لم يخاطبنا بشأن تفعيل بند شراء محمد حمدي".

وأضاف: "هناك وسطاء ووكلاء استطلعوا رأينا بشأن انضمام محمد حمدي لصفوف الأهلي بعد انتهاء رحلته مع الزمالك، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، حيث تتبقى له 3 مباريات أمام سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو.