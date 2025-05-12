شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أشعل تعثر فريق بيراميدز، بالهزيمة في آخر جولتين أمام فاركو ثم البنك الأهلي بمسابقة الدوري، المنافسة على لقب البطولة المحلية، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 47 ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلياً عن الصدارة للنادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة.



وخسر فريق بيراميدز في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في الجولة الخامسة أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2.



ويتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات في المسابقة، بات فى حاجة للفوز بها جميعاً وانتظار تعثر الأهلي للعودة من جديد إلى الصدارة وحلم التتويج باللقب.



وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لبيراميدز في مسابقة الدوري كالتالي:



1- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً



2- بيراميدز & بتروجت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء



3- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.