الامارات | شباب الأهلي يوثق التاريخ.. «ملك الكأس» والأكثر تتويجاً في الاحتراف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثّق شباب الأهلي أرقاماً تاريخية جديدة بعدما حصد أربعة ألقاب في الموسم الحالي «الاستثنائي»، ليعادل رقم العين في قائمة الإنجازات بـ36 لقباً، وانفرد بلقب الأكثر تتويجاً في كأس رئيس الدولة (11 بطولة) بفارق بطولة واحدة عن الشارقة، فيما فك شراكته مع الوصل بعدد مرات الفوز بلقب الدوري عقب تتويجه باللقب التاسع بفارق بطولة عن «الإمبراطور».

«الأكثر» في الاحتراف

وعادَل شباب الأهلي نظيره «الزعيم العيناوي» بعدد الألقاب بـ36 لقباً تاريخياً، لكن «فرسان دبي» يعد أكثر أندية الدولة تحقيقاً للبطولات في عصر الاحتراف بـ24 بطولة منذ عام 2008، كما عادَل عدد بطولات العين بلقب الدوري في عصر الاحتراف بخمسة ألقاب.

وتاريخياً يتصدر العين الأندية الإماراتية الأكثر فوزاً بلقب الدوري برصيد 14 لقباً، بفارق خمسة ألقاب عن شباب الأهلي (الوصيف)، ثم الوصل (الثالث)، بينما في بطولة كأس رئيس الدولة يعتبر شباب الأهلي «ملك الكأس» بـ11 لقباً.

الدوري الذهبي

ويبقى فريق شباب الأهلي هو الفريق الوحيد الذي حقق لقب الدوري الذهبي في تاريخ كرة الإمارات بموسم 1975-1976، عندما حقق اللقب بعد خوض 16 مباراة دون أي خسارة (11 فوز و5 تعادلات)، ليبقى الرقم صامداً لمدة 49 سنة، وحاول «فرسان دبي» إنهاء دوري الموسم الحالي بلا خسارة لكنه تعرض للهزيمة في الجولة 23 أمام الوصل 1-2، لكنه ظفر باللقب في الجولة نفسها إثر خسارة مطارده الشارقة أمام الوحدة 3-0.

سلسلة تاريخية

وبعد حسم شباب الأهلي لقب الدوري الموسم الحالي تكون أندية دبي قد حققت بطولة الدوري ثلاثة مواسم متتالية للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وذلك عندما فازت بالدوري أربعة مواسم متتالية (بين 2005 و2009) عبر شباب الأهلي ثم الوصل والشباب (سابقاً) وبعدها شباب الأهلي مجدداً، على أن تبقى الفترة التاريخية الأطول للسيطرة على اللقب لأندية أبوظبي بثمانية مواسم من 1997 إلى 2005 لناديين فقط، هما العين (خمس بطولات)، والوحدة (ثلاث بطولات).