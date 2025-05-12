شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 5 / 2025، العديد من الأخبار، منها: الزمالك يعلن تجهيز مستحقات رفع إيقاف القيد جاهزة للسداد.. تعادل زد و مودرن في الدوري.

زد يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 فى بطولة الدورى

تعادل فريق زد مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 24 / 25.

طلائع الجيش يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى.. فيديو

حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

الزمالك لليوم السابع: فلوس رفع إيقاف القيد جاهزة للسداد

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه تم تجهيز الأموال الخاصة برفع إيقاف القيد عن النادى، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك؛ بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وجايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق. الأهلي يرفض عرضاً مكسيكياً لضم مصطفى شوبير.. وعروض من خيتافي وألميريا

رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد أندية المكسيك لضم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، فيما مازالت هناك عدة أندية أوروبية ترغب فى ضم الحارس الشاب.

حقيقة استدعاء زيزو لجلسة تحقيق مفاجئة فى الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة استدعاء أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لجلسة تحقيق جديدة اليوم الأحد في مقر النادي، مشيرًا إلى أنه لا أساس من الصحة لما تردد مؤخراً بشأن هذا الاستدعاء.

إنبي يهزم سموحة ويصعد للمركز الثالث بمجموعة الهبوط

فاز فريق سموحة على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة دوري نايل.

10 لاعبين محليين على رادار الأهلي لتدعيم 3 مراكز قبل مونديال الأندية

يضع مسئولو النادي الأهلي عدداً من اللاعبين المحليين فى حساباتهم، تمهيدا للتعاقد مع بعضهم وتدعيم المراكز المستهدفة، والتي تعاني من عجز في صفوف الفريق، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

كولر يتلقى عرضاً سعودياً.. والأهلي يترقب بسبب "الشرط الجزائي"

تلقى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني السابق للأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

أسامة نبيه قبل مواجهة غانا: الروح والإصرار سلاحنا.. وكاباكا: حياة أو موت

أعرب أسامة نبيه ، المدير الفني للمنتخب الوطنى لكرة القدم تحت 20 سنة، عن تفاؤله بالحماس والإصرار والروح التي يتسلح بها لاعبوه قبل مواجهة غانا فى السادسة مساء غدٍ باستاد السويس، في ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 18 مايو الجارى، والمؤهلة إلى كأس العالم بتشيلى.

إيقاف ماييلى وياسين مرعي ضمن عقوبات رابطة الأندية بالجولة الخامسة للدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الأولى) فى الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري Nile، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

منتخب مصر بالأحمر وغانا بالأصفر فى ربع نهائى كأس أفريقيا للشباب غداً

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى تحت 20 سنة أمام نظيره الغانى، المقررة إقامتها غداً باستاد السويس الجديد فى ربع نهائى أمم أفريقيا للشباب، عن ارتداء منتخبنا الزى التقليدى وهو الفانلة الحمراء والشورت الأبيض، والجورب الأسود، على أن يرتدى حارس المرمى الزى الأخضر كاملاً.

الأهلي يدرس التراجع عن عودة أليو ديانج وشراء حمدي فتحي نهائياً

أعاد النادي الأهلي التفكير فى مستقبل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق المُعار لنادي الخلود السعودي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.