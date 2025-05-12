شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: صبحى أفضل من عواد فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، تتوفر فيه المقومات التى تمنحه الأفضلية لحراسة مرمى الفريق.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إنه إذا كان القرار بيده سيختار محمد صبحى لحراسة مرمى الزمالك بدلا من محمد عواد.

وأضاف سليمان، إن صبحى يحتاج الدعم والمساندة من الجهاز الفنى عامة ومدرب حراس مرمى الفريق خاصة، حيث يؤدى الدور المطلوب منه وأكثر فى الملعب.

يذكر أن الثنائي محمد صبحى ومحمد عواد حارسا الزمالك شاركا فى تدريبات الفريق الأحد.

وأدى محمد صبحي تدريبات تخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى، تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة التى يعانى منها فى رسخ اليد، بينما شارك عواد بعد خضوعه للتحقيق فى الشئون القانونية بالنادى.