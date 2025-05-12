شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 11 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الأحد 3 مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من مجموعة الهبوط إلى دوري المحترفين، الأولى جمعت سموحة مع إنبي، والثانية جمعت الجونة مع طلائع الجيش، والثالثة جمعت مودرن سبورت مع زد.

ويتربع إمام عاشور على جدول ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع الثنائي ناصر منسي وأسامة فيصل ولكل منهما 11 هدفا، وجاء جدول ترتيب الهدافين كالتالي:



جدول ترتيب الهدافين

زد يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 فى بطولة الدورى

تعادل فريق زد مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 24 / 25.

وأحرز هدفي فريق زد كل من مصطفى سعد في الدقيقة 17، ومصطفي زيكو في الدقيقة 41، وأحرز هدفي مودرن محمد مسعد في الدقيقة 55 وأرنولد إيبا في الدقيقة 92.

طلائع الجيش يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى

حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

أحرز جودون شيكا الهدف الأول لفريق طلائع الجيش فى الدقيقة 54 بعدما استلم تمريرة طويلة من على حمدى ليراوغ الحارس محمد علاء ويضع الكرة فى شباك الجونة وحاول أحمد العش إخراجها ولكن لم يستطع.

إنبي يهزم سموحة ويصعد للمركز الثالث بمجموعة الهبوط

فاز فريق سموحة على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة دوري نايل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 24 نقطة في المركز الثالث بمجموعة الهبوط، فيما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز السادس.