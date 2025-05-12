شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 11 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 5 / 2025، العديد من الأخبار، منها: الأهلي يرفض عرضا مكسيكيا لضم مصطفى شوبير، وفوز الطلائع على الجونة وتعادل زد و مودرن.

زد يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 فى بطولة الدورى

تعادل فريق زد مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 24 / 25.

طلائع الجيش يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى.. فيديو

حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

الزمالك لليوم السابع: فلوس رفع إيقاف القيد جاهزة للسداد

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه تم تجهيز الأموال الخاصة برفع إيقاف القيد عن النادى، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك؛ بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وجايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق.

رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد أندية المكسيك لضم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، فيما مازالت هناك عدة أندية أوروبية ترغب فى ضم الحارس الشاب.

إنبي يهزم سموحة ويصعد للمركز الثالث بمجموعة الهبوط

فاز فريق سموحة على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة دوري نايل.

أسامة نبيه قبل مواجهة غانا: الروح والإصرار سلاحنا.. وكاباكا: حياة أو موت

أعرب أسامة نبيه ، المدير الفني للمنتخب الوطنى لكرة القدم تحت 20 سنة، عن تفاؤله بالحماس والإصرار والروح التي يتسلح بها لاعبوه قبل مواجهة غانا فى السادسة مساء غدٍ باستاد السويس، في ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 18 مايو الجارى، والمؤهلة إلى كأس العالم بتشيلى.



إيقاف ماييلى وياسين مرعي ضمن عقوبات رابطة الأندية بالجولة الخامسة للدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الأولى) فى الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري Nile، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.