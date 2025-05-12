شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يقترب من العودة لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة أساسيًا مع فريقه فى مواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الثلاثاء، بعدما شارك فى لقاء سيراميكا الأخير كبديل لمدة 9 دقائق فقط.

ويضع أيمن الرمادى المدير الفنى للزمالك، سيناريو لمواجهة بيراميدز، حيث يقترب الونش من العودة للتشكيل الأساسى، فى ظل رغبة المدرب فى التأمين الدفاعى أمام خط هجوم الفريق السماوى المميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ومن المقرر أن يحضر المدير الرياضى الجديد للزمالك مباراة الفريق أمام بيراميدز، ثم يعقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لوضع استراتيجية للمرحلة المقبلة.