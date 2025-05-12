شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلن: الأهلى أنهى الاتفاق مع مدرب أجنبى وسيتابع مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 10:55 م

كشف الإعلامى سيف زاهر أن النادى الاهلى أنهى الاتفاق مع المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لكولر

وقال زاهر فى برنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون سبورت، إن المدرب الجديد للفريق سيتابع اللاعبين خلال مباراة الأهلى أمام سيراميكا المقبلة.

ويلتقى الأهلى مع سيراميكا الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى المصرى

واستقر عماد النحاس المدير الفني للأهلي على تثبيت فريق الأحمر وعدم إجراء تعديلات على التشكيل، إلا في أضيق نطاق، في المباريات الثلاث المتبقية في مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، حيث يتبقى له 3 مباريات أمام سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو.