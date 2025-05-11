الامارات | محمد بن راشد يشهد جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مايو 2025
شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي بين فريق دبي لكرة السلة وفريق سيديڤيتا اولمبيا السلوفيني التي أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.
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