بطولة إيطاليا: إنتر يضيق الخناق على نابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : ضغط إنتر الذي أشرك مدربه سيموني اينزاغي تشكيلة رديفة، على نابولي المتصدر بفوزه على مضيفه تورينو بهدفين نظيفين الاحد في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وتساوى إنتر مع نابولي برصيد 77 نقطة بانتظار مباراة الأخير مع جنوى لاحقا.

في تورينو ووسط أمطار غزيرة، حقق "نيراتسوري" الاهم بالحصول على نقاط المباراة الثلاث، علما بأن المباراة توقفت نحو 5 دقائق أواخر الشوط الاول بسبب شدة الامطار.

كما تأجل انطلاق الشوط الثاني نحو نصف ساعة بعد ان تشكلت البرك في أرضية الملعب قبل أن يعاين الحكم الارضية ويسمح بإكمالها.

دخل إنتر المباراة منتشيا ببلوغه نهائي دوري ابطال اوروبا بفوزه المثير على برشلونة 4 3 بعد التمديد ايابا الثلاثاء بعد ان تعادل معه ذهابا 3 3 حيث يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي في 31 أيار/مايو على ملعب اليانتس أرينا في ميونيخ.

ونظرا للجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو إنتر في مواجهة الفريق الكاتالوني وخوضه 120 دقيقة، قرر إنزاغي اجراء تعديلات كثيرة (9) على تشكيلته حيث غاب الاساسيون لا سيما في خطي الهجوم والوسط.

تقدم إنتر بهدف سجله البولندي نيكولا زاليفكسي (14) من كرة لولبية قبل ان يضيف الالباني كريستيان اسلاني الثاني من ركلة جزاء اثر عرقلة الايراني مهدي طارمي داخل المنطقة (49) ملحقا الخسارة الاولى لتورينو على ملعبه منذ مطلع العام الحالي.

يذكر أنه في حال تعادل نابولي وإنتر نقاطا في نهاية الموسم سيخوض الفريقان مباراة فاصلة لتحديد هوية الفائز باللقب.