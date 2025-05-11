بطولة ألمانيا: ألونسو يؤكد أن "الإعلان عن وجهتي المستقبلية ليس بعيدا"

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن : قال مدرب باير ليفركوزن، الاسباني شابي ألونسو أن الإعلان عن وجهته المستقبلية "ليس بعيدا"، ذلك بعد ان ودع جماهير فريقه في المباراة الأخيرة على ملعب باي أرينا الاحد.

وأعلن ألونسو الجمعة نيته الرحيل عن النادي خلال الصيف، ليخوض الاحد مباراته الاخيرة في ليفركوزن والتي خسرها امام بوروسيا دورتموند 2 4.

وتدور تكهنات حول انتقال ألونسو لتدريب ريال مدريد الاسباني حيث فاز معه كلاعب بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني.

وبات برشلونة قريبا جدا من حسم الفوز بلقب الدوري الاسباني بعد فوزه على غريمه ريال 4 3 الاحد، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يرحل الايطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الملكي فور نهاية الموسم، ما يمهد الطريق أمام ألونسو لخلافته.

وقال ألونسو "سوف نرى في المستقبل. ليس الامر بعيدا، لكن يجب ان ننتظر. اليوم يتعلق الامر بنادينا ولاعبينا".

وتابع "بالنسبة الي، إنها نهاية حقبة رائعة في حياتي أريد أن استمتع بها، ومن ثم سنرى.

"كنت متأثرا وهذا النادي سيبقى دائما في قلبي".

وعند سؤاله عن هدفه مع ناديه الجديد، أجاب ألونسو "أريد أن أكون سعيدا، مهما تطلب الأمر، أريد أن استمتع بما أقوم به".

تولى ألونسو تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس دون هزيمة في موسم 2023 2024، وهو أول لقب في الدوري في تاريخ النادي.

في آذار/مارس 2024، أعلن ألونسو بقاءه مع النادي رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ به، وجميعها أندية دافع عن ألوانها.

عند وصوله في 2022 كان الفريق يُصارع الهبوط، لكن ألونسو أعاد توجيه المسار بسرعة لينهي الموسم في المركز الخامس ويصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبفوزه باللقب الموسم الماضي، أنهى ألونسو عقدة "نيفركوزن" التي لازمت النادي بسبب تاريخه الطويل في الوصافة والخسارات في النهائيات (5 وصافات في الدوري، 3 خسائر في نهائي الكأس وخسارة نهائي دوري الأبطال 2002)، ولو أنه احتل الوصافة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.