شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق زد مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 24 / 25.

وأحرز هدفي فريق زد كل من مصطفي سعد في الدقيقة 17، ومصطفي زيكو في الدقيقة 41، واحرز هدفي مودرن محمد مسعد في الدقيقة 55 وأرنولد إيبا في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة يستمر زد في المركز الاول بمجموعة الهبوط برصيد 30 نقطة، فيما احتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير بـ19 نقطة .



وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد صبري، معتز زدام، أحمد مصطفى.

الهجوم: حسام حسن.

بدلاء مودرن سبورت:

محمد مجدي، أحمد أيمن، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، خالد رضا، أرنولد إيبا.

بينما جاء تشكيل فريق زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد.

الهجوم: شادي حسين.

بدلاء فريق زد:

"محمد سيد - إسلام إسماعيل - أحمد طارق - ديلسون كاموني - أحمد رشيد - أحمد الصغيري - حمدي علاء - عمار حمدي".