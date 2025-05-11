شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على فريق الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

أحرز جودون شيكا الهدف الأول لفريق طلائع الجيش فى الدقيقة 54 بعدما استلم تمريرة طويلة من على حمدى ليراوغ الحارس محمد علاء ويضع الكرة فى شباك الجونة وحاول أحمد العش إخراجها ولكن لم يستطع.

بهذه النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الثالث فى ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، فيما توقف رصيد الجونة عند 27 نقطة فى المركز الثانى.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا

الوسط: بلال السيد، حفيظ إبراهيم، حكيم أفيفور، على الزهدى، محمد النحاس

الهجوم: مروان محسن

البدلاء: حسن شاهين، نور السيد، أحمد عبد الرسول، أوجا صامويل، محمد محمود، حسونة، كهربا، جيمس، محمد عماد

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: عمرو طارق، أحمد علاء، خالد سطوحى، خالد عوض

الوسط: محمود الخواجة، كريم طارق، إسلام محارب، على حمدى، يسرى وحيد

الهجوم: جودون شيكا

البدلاء: عماد السيد، فريد شوقى، أحمد الشيخ، أحمد متعب، رجب عمران، وعبدالمنعم محمود، عماد فتحى، عبد الرحمن زولا