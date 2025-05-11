شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للباراسيكل يقترب من حسم اللقب الأفريقى ورئيس البارالمبية يشيد بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة الباراسيكل الأفريقية، التي تستضيفها مصر على مضمار استاد القاهرة الدولي للدراجات، تنافسًا قويًا، وظهر منتخبنا الوطني بصورة مشرفة للغاية، ووضح مدى التركيز لدى عناصر منتخب مصر في سبيل حصد لقب البطولة، التي تشهد مشاركة منتخبات كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلى جانب منتخب مصر.

وتستضيف مصر بطولتي أفريقيا لدراجات المضمار والباراسيكل خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري.



وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، في مقدمتهم الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، ومستر الكواميه، رئيس الاتحاد الإفريقي للدراجات، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي للدراجات، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن.



وأعرب الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، عن سعادته بتنظيم الاتحاد المصري للدراجات للبطولة الإفريقية للباراسيكل، خاصة أن هذه النسخة تُعد الثانية التي تستضيفها مصر.



وأضاف أن اللجنة البارالمبية تدعم هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات وبنية تحتية رائعة وجاهزة لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والإفريقية.



وتابع حسام الدين مصطفى تصريحاته قائلًا إن هناك توجهًا من القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالرياضة بشكل عام، والرياضات البارالمبية بشكل خاص.



وأكد أن أي حدث إفريقي أو عالمي في الرياضات البارالمبية يُقام على أرض مصر سيحظى بالدعم والمساندة، لأن الهدف هو زيادة استضافة الأحداث الرياضات البارالمبية بشكل مستمر.



واختتم الدكتور حسام الدين مصطفى تصريحاته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكذلك لمجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات على حسن تنظيم هذا الحدث.