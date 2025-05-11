شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية لرئيس نادى الزمالك.. والمجلس يزوره فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 09:55 م

تعرض حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس الإدارة بالكامل اليوم إلى منزل حسين لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل لحسين لبيب، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.