شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة صن داونز وبيراميدز فى بريتوريا بنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون مباراة من العيار الثقيل بين فريقين مميزين فى القارة السمراء.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

تقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت 24 مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا.

والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.