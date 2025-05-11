شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يقرر تثبيت تشكيل الأهلي في مباريات حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر عماد النحاس المدير الفني للأهلي على تثبيت فريق الأحمر وعدم إجراء تعديلات على التشكيل، إلا في أضيق نطاق، في المباريات الثلاث المتبقية في مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، حيث يتبقى له 3 مباريات أمام سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو.

ويعتمد النحاس على كلا من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أو مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي في الهجوم.

ولا يرغب النحاس في إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي إلا في نطاق ضيق حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة أو لوجهة نظر فنية في بعض المراكز.

ومن المنتظر أن يعتمد بن شرقي على بعض اللاعبين كتغييرات في اللقاءات مثل أفشة وحسين الشحات وجراديشار.