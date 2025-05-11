شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الجونة وطلائع الجيش فى الشوط الأول.. فرص مهدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الجونة وطلائع الجيش، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

وشهد الشوط الأول فرصا مهدرة بين الفريقين، حيث نجح محمد علاء حارس الجونة من إنقاذ مرماه فى أكثر من فرص عن طريق كريم طارق وجودون شيكا، فيما تألق محمد شعبان فى حماية مرماه من هدف محقق من تسديدة قوية لمروان محسن وتسديدة أخرى من فيفور حكيم.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا

الوسط: بلال السيد، حفيظ إبراهيم، حكيم أفيفور، على الزهدى، محمد النحاس

الهجوم: مروان محسن

البدلاء: حسن شاهين، نور السيد، أحمد عبد الرسول، أوجا صامويل، محمد محمود، حسونة، كهربا، جيمس، محمد عماد

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: عمرو طارق، أحمد علاء، خالد سطوحى، خالد عوض

الوسط: محمود الخواجة، كريم طارق، إسلام محارب، على حمدى، يسرى وحيد

الهجوم: جودون شيكا

البدلاء: عماد السيد، فريد شوقى، أحمد الشيخ، أحمد متعب، رجب عمران، وعبدالمنعم محمود، عماد فتحى، عبد الرحمن زولا

ويدخل الجونة اللقاء في المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحل طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.