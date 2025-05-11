شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على مودرن سبورت 2-0 في الشوط الأول ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق زد في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين أمام مودرن سبورت ، في المباراة المقامة حاليا ً على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 24 / 25.

وأحرز هدفي فريق زد كل من مصطفي سعد في الدقيقة 17 ، ومصطفي زيكو في الدقيقة 41 .



وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد صبري، معتز زدام، أحمد مصطفى.

الهجوم: حسام حسن.

بدلاء مودرن سبورت:

محمد مجدي، أحمد أيمن، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، خالد رضا، أرنولد إيبا.

بينما جاء تشكيل فريق زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد.

الهجوم: شادي حسين.

بدلاء فريق زد:

"محمد سيد - إسلام إسماعيل - أحمد طارق - ديلسون كاموني - أحمد رشيد - أحمد الصغيري - حمدي علاء - عمار حمدي".