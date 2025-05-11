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زد يتقدم على مودرن سبورت 2-0 في الشوط الأول ببطولة الدورى

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زد يتقدم على مودرن سبورت 2-0 في الشوط الأول ببطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق زد في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين أمام مودرن سبورت ، في المباراة المقامة حاليا ً على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الممتاز موسم 24 / 25.

وأحرز هدفي فريق زد كل من مصطفي سعد في الدقيقة 17 ، ومصطفي زيكو في الدقيقة 41 .


وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:
حراسة المرمى: كريم عماد
الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.
الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد صبري، معتز زدام، أحمد مصطفى.
الهجوم: حسام حسن.

بدلاء مودرن سبورت:
محمد مجدي، أحمد أيمن، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، خالد رضا، أرنولد إيبا.

بينما جاء تشكيل فريق زد كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبد النبي.
الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد.
الهجوم: شادي حسين.

بدلاء فريق زد:
"محمد سيد - إسلام إسماعيل - أحمد طارق - ديلسون كاموني - أحمد رشيد - أحمد الصغيري - حمدي علاء - عمار حمدي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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