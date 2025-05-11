الامارات | أرسنال يحتفي بليفربول قبل أن يقتنص منه نقطة التعادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقام أرسنال ممرا شرفيا لمنافسه ليفربول ثم ذكره لاحقا بالسبب الذي جعله الفريق الوحيد الذي نافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 على استاد أنفيلد في ظل سطوع الشمس اليوم الأحد.

سيطر ليفربول على الشوط الأول بفضل هدفين سجلهما كودي خاكبو بضربة رأس، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني في غضون 90 ثانية، ليتقدم فريقه 2-صفر.

بدا أرسنال محبطا بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي، لكنه نجح في حشد رد فعل مثير للإعجاب بعد الاستراحة عندما قلصت ضربة رأس من جابرييل مارتينيلي الفارق بعد بداية الشوط الثاني مباشرة.

وسجل ميكل ميرينو الهدف الثاني بضربة رأس بعد ارتداد الكرة إليه في الدقيقة 70 ليتعادل فريقه 2-2 بعد تسديدة مارتن أوديجارد قائد أرسنال التي أبعدها الحارس أليسون لتصطدم بالعارضة.

وطُرد ميرينو بعدها بتسع دقائق بسبب تدخل عنيف ضد دومينيك سوبوسلاي لكن الفريق الزائر، الذي لعب بعشرة لاعبين، تمسك بالتعادل وكاد أن يفوز بالمباراة عندما سدد أوديجارد كرة مرت بجوار القائم بقليل في نهاية الوقت بدل الضائع.

ويملك ليفربول، الذي عادل رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين قبل أسبوعين، 83 نقطة من 36 مباراة بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 68 نقطة ولا يزال غير قادر على ضمان إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل وهو ما يضمن له التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.