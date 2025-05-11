شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعاهدون على مواصلة القتال على لقب الدوري حتى الرمق الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد لاعبو نادي بيراميدز عزمهم على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز، مؤكدين أن الاستسلام ليس خيارًا مهما كانت التحديات، وشدد اللاعبون على التزامهم الكامل بمواصلة تقديم الأداء القوي والسعي وراء الفوز في جميع المباريات المتبقية، آملين في تعثر المنافس للحفاظ على آمال الفريق في التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم حول ضرورة التركيز فى المباريات المتبقية فى الدورى وعدم الاستسلام بعد تصدر الأهلى لجدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز، فى الوقت الذى يتبقي لبيراميدز 3 مواجهات أمام الزمالك وبتروجت وسيراميكا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.