شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم على سموحة بلدغة حتحوت فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وإنبي بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة دوري نايل.

أحرز إنبي هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق محمد شرف حتحوت، ليضع الضيوف في المقدمة، واستمرت النتيجة بتقدم إنبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو – عمرو السيسي محمود صابر – عبد الكبير الوادي – محمد سعيد مكرونة.

خط الهجوم: صامويل أمادي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد، محمد كونيه، الحبيب أحمد حسن، أحمد إيهاب، مصطفى البدري، محمد سالم.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع :مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – زياد كمال – صلاح زايد.

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد أمين أوفا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى و خالد أحمد حسن ومحمد سمير ومحمد جدو وهشام عادل وعلي إيهاب و علي محمود و حسام إيفونا وأحمد زكي.