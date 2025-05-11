شكرا لقرائتكم خبر عن جني يسري تحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 05:37 م

حققت بطلة مصر في التايكوندو للناشئين تحت 14 سنة جني يسري إنجازا كبيرا بعد تحقيقها الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للتايكوندو للناشئين وزن تحت 33 كجم، والتى تقام في الإمارات.

وبدأت جني البطولة بالفوز على لاعبة كازاخستان 2-1في دور الستة عشر ثم استطاعت تحقيق الفوز في دور الثمانية على لاعبة المكسيك 2-0.

وفي دور نصف النهائى خسرت أمام صربيا بصعوبة 2-1 لتضمن تحقيق الميدالية البرونزية لمصر.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة كل من ريتاج أحمد سعيد (وزن -55 كجم) وهنا خالد محمد (وزن -29 كجم) وجنى يسري (وزن -33 كجم) وكارما محمد (وزن -37 كجم) ونادية أحمد (وزن -41 كجم) وهنا عادل (وزن -44 كجم) وليلى عبد اللطيف (وزن -47 كجم) وجودي مصطفى (وزن -51 كجم) وسلمى عمرو (وزن -59 كجم) وحنين محمد (وزن +59 كجم) وعمر هيثم (وزن -33 كجم)ومؤيد تميم (وزن -37 كجم) وفراس إبراهيم (وزن -41 كجم) ويوسف محمد أحمد (وزن -61 كجم) ويوسف محمد عطوة (وزن -49 كجم) ويحيى حازم شاكر (وزن -45 كجم) وأسر أحمد فرحات (وزن -65 كجم) وزين الدين خالد (وزن -53 كجم) وأمين عمرو (وزن -57 كجم) وأحمد زكريا أحمد (وزن +65 كجم).

ويضم الجهاز الفني والاداري كلا من الدكتور أحمد سعيد زهران مديرا فنيا وهشام حسن أبو الفرح والدكتور مصطفى عبد العظيم مدربين للعموم ومدربى منتخب الناشئين حسام جوهر وطارق أحمد جابر ومحمد هاني ومحمود مرسي ومحمود هارون و وائل صلاح الدين و أحمد متولي وعمر عصام ومحمد عسكر والدكتور بيير بهجت كاشف طبيب للبعثة.

وكان الجهاز الفني أعد خطة تدريبية متكاملة خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى برنامج تحضيري خاص بعد الوصول إلى الإمارات، لضمان الجاهزية الكاملة للاعبين واللاعبات، والمنافسة بقوة في أكبر محفل عالمي للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة.