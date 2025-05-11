شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتلقى عرضاً سعودياً.. والأهلي يترقب بسبب "الشرط الجزائي" والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني السابق للأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وانضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية.

ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده ( 14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي ( أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026.

في الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الإكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع اي نادً جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي ( 250 ألف يورو شهرياً).

وترغب الإدارة الأهلاوية في حسم ملف المدرب الجديد ليقود الفريق بدلاً من عماد النحاس الذي يقود الأهلي حالياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، وهناك أكثر من مدرب أوروبي مُرشح لتدريب المارد الأحمر، وحسب تأكيدات مصدر فى القلعة الحمراء فإن المدرب الجديد لن يكون من المدرسة اللاتينية وسيكون أوروبياً.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع أكثر من مدرب ألماني وبرتغالي أبرزهم الألماني صاحب الأصول الكرواتية كوستا رونياييتش، المدير الفني الحالي لفريق أودينيزي الإيطالي، والمدرب الإسباني خافيير جارسيا بيمينتا، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني والبرتغالي فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي وآخرين من أوربا، وجدد المصدر تأكيداته بأن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي خارج حسابات الأهلي تماماً.