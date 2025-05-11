شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين يهددون أحلام الأهلي فى رحلة التتويج الصعبة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تجددت طموحات لاعبي النادي الأهلي في الفوز ببطولة الدوري، والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد اعتلاء جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة، والذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كل من، فاركو بنتيجة 3-2، ثم البنك الأهلي بنتيجة 4-2.

ويتبقى للنادي الأهلي 3 اختبارات صعبة في بطولة الدوري أمام فرق، سيراميكا، البنك الأهلي وفاركو، خاصة أن الفرق الثلاثة تعتمد فى قيادتها الفنية على مدربين مخضرمين حققوا نتائج مميزة في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

علي ماهر

تولى علي ماهر الإدارة الفنية لفريق سيراميكا مؤخراً بعد رحيل أيمن الرمادي لتراجع النتائج، وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 14 مباراة خلال قيادته لـ4 أندية مختلفة، كان آخرها مواجهة المصري في الدور الأول من دوري الموسم الجاري، حيث تغلب الأهلي وقتها على المصري بثنائية نظيفة.



يقدم طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي موسماً مميزا، بعدما قاد فريقه مؤخراً للفوز على بيراميدز بنتيجة 4-2 وتقدم للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي للتعادل مع الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الجاري سلبياً ليفقد الأحمر أمامه نقطتين ثميننتين في سباق البطولة.



لا شك أن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، قدم نفسه كواحد من أفضل مدربي الموسم الجاري بهد نتائجه مع الفريق البرتقالي، ونجاحه مؤخراً في الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-2، وقلب موازين صدارة ترتيب الدوري، وكان خطاب نجح في قيادة فاركو للتعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في الدور الأول ليحرم الفريق الأحمر من نقطتين ثميننتين في صراع القمة.