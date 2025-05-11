شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه قبل مواجهة غانا: الروح والإصرار سلاحنا.. وكاباكا: حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه ، المدير الفني للمنتخب الوطنى لكرة القدم تحت 20 سنة، عن تفاؤله بالحماس والإصرار والروح التي يتسلح بها لاعبوه قبل مواجهة غانا فى السادسة مساء غدٍ باستاد السويس، في ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 18 مايو الجارى، والمؤهلة إلى كأس العالم بتشيلى.

وقال نبيه، في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، إن معنويات لاعبيه مرتفعة والتفاؤل يسيطر على معسكر الفريق بعد عبور دور المجموعات والذى كان يمثل عبئاً نفسياً على الجميع.

وأضاف المدير الفنى لمنتخب الشباب، "رغم ظروف الإجهاد والإصابات التى يعانى منها بعض اللاعبين، إلا أن الجميع يتسلح بالروح القتالية العالية ويملكون الإصرار لتصدير الفرحة للمصريين، مؤكداً أن لاعبيه يدركون أهمية لقاء غانا الذى يعتبر حلماً مزدوجاً يتمثل في السعي نحو بلوغ المونديال والمرور إلى المربع الذهبي بحثاً عن اللقب.

واعتبر نبيه مباريات المنتخب الأربع فى الدور الأول، خطوة على طريق الحلم مع تأكيده قوة منتخب غانا، الذى لديه ميزة إضافية، حيث لم يلعب سوى ثلاث مباريات فى الدور الأول، وحصل على يوم راحة خلال استعداداته للقاء الفراعنة.

وشدد أسامة نبيه على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تخطى عقبة غانا، والدفاع ببسالة عن أحلامهم، مطالباً الجميع بدعمهم ومساندتهم فى مهمتهم الوطنية.

ومن جانبه، قال احمد خالد كاباكا كابتن المنتخب، فى المؤتمر الصحفي إنه وكل زملائه يعتبرون مباراة غانا بمثابة حياة أو موت مع اعتراف الجميع بصعوبتها، ونسعى لإسعاد الجماهير المصرية غداً.

وخاض المنتخب أمس مرانه بفندق إقامته بمدينة الإسماعيلية على مجموعتين، تحت إشراف أسامة نبيه قبل مغادرته صباح اليوم إلى مدينة السويس استعداداً للقاء غد.