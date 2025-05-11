شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ماييلى وياسين مرعي ضمن عقوبات رابطة الأندية بالجولة الخامسة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الأولى) فى الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري Nile، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي: - مباراة سيراميكا والزمالك

إيقاف محمد عادل عبد الرحمن علي لاعب فريق سيراميكا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- مباراة فاركو وبتروجت

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى مرعي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

إيقاف فيستون مايلي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.