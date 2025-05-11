شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الخامس يراود مصر وغانا لفك الشراكة التاريخية فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير القارة الأفريقية المواجهة القوية التي تجمع منتخبي مصر وغانا في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب ، في لقاء يتجاوز حسابات التأهل إلى نصف النهائي، حيث يسعى كل منتخب للانفراد باللقب الخامس فى تاريخه وفك الشراكة التي دامت لسنوات بينهما في عدد مرات التتويج.

ويمتلك المنتخبان سجلاً ذهبياً في تاريخ البطولة، حيث حصد كل منهما اللقب في أربع مناسبات. توج منتخب مصر بلقبه الأول عام 1981، ثم عاد لمنصة التتويج في أعوام 1991 و2003 و2013. أما منتخب غانا، فبدأ رحلة ألقابه عام 1993، قبل أن يضيف ألقاب 1999 و2009 وأخيراً في نسخة 2021.

المواجهة ليست فقط صراعاً على بطاقة التأهل، بل معركة كروية تحمل في طياتها صراع الأرقام والطموحات والتاريخ، في بطولة تشكل محطة أساسية في مسار تطور كرة القدم الإفريقية للشباب.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما جمع 7 نقاط في دور المجموعات من فوزين وتعادل وخسارة، ليلاقي منتخب غانا الذي تصدر مجموعته بثبات.