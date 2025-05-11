شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي بطلا لدوري كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات ببطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالي 2024- 2025.

وحسم فريق البنك الأهلي اللقب قبل انتهاء مشوار المنافسة بجولتين، وقام محمد الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم درع الدوري للاعبين والجهاز الفني.

وحدد اتحاد الكرة 5 آلاف جنيه رسومًا للأندية الراغبة في الاشتراك فى دورى القسم الأول لكرة الصالات الجديد موسم 2023 - 2024، سواء للرجال أو السيدات.