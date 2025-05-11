شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر وغانا بالأصفر فى ربع نهائى كأس أفريقيا للشباب غداً والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى تحت 20 سنة أمام نظيره الغانى، المقررة إقامتها غداً باستاد السويس الجديد فى ربع نهائى أمم أفريقيا للشباب، عن ارتداء منتخبنا الزى التقليدى وهو الفانلة الحمراء والشورت الأبيض، والجورب الأسود، على أن يرتدى حارس المرمى الزى الأخضر كاملاً.

بينما يرتدى المنتخب الغانى الزى الأصفر كاملاً، ويرتدى حارس مرماه الزى اللبنى كاملاً.



وحضر الاجتماع الفني لمواجهة الغد حمادة أنور مدير المنتخب الوطنى للشباب، والمدير الإداري لمنتخب غانا، بالإضافة إلى مسئولى المهمات بالفريقين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.