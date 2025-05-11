الامارات | موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة: كلاسيكو حسم الليغا الإسبانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم، الأحد، نحو ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في مدينة برشلونة، حيث يستضيف فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في واحدة من أكثر مباريات الكلاسيكو ترقباً ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

صراع الصدارة

المواجهة تحمل طابعاً حاسماً في سباق التتويج بلقب الدوري، إذ يدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يملك 75 نقطة. فوز برشلونة الليلة يعني توسيع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي ثلاث جولات فقط، ما يجعله يضع قدمًا قوية على منصة التتويج. أما ريال مدريد، فليس أمامه سوى الانتصار لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط وإحياء آماله في خطف اللقب في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

• الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

• الساعة 6:15 مساءً بتوقيت أبوظبي ودبي.

• الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مدريد وبرشلونة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports HD 1، وهي الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتولى المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء، ما يضيف أجواء حماسية معتادة لعشاق الكلاسيكو.

أجواء متوترة وتحدٍ تكتيكي

كلا الفريقين يعيشان حالة من الاستقرار الفني، لكن الضغط الجماهيري والرهان الكبير على النتيجة سيُثقل كاهل اللاعبين. تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يراهن على التوازن والاندفاع الهجومي، بينما يُنتظر من كارلو أنشيلوتي مفاجآت تكتيكية قد تساهم في قلب الموازين، خاصة في ظل امتلاكه عناصر خبرة مثل مودريتش وفينيسيوس جونيور.

كلاسيكو لا يُفوّت

تاريخ مواجهات الكلاسيكو يحمل الكثير من الدراما، واليوم قد يُضاف فصل جديد يكتب فيه أحد الفريقين اسمه في سجل أبطال “الليغا”. فهل ينجح برشلونة في حسم اللقب نظريًا؟ أم أن ريال مدريد سيؤجل الحسم ويعيد الإثارة حتى صافرة النهاية للموسم؟