شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات ملف مدرب الأهلي الجديد.. 6 مُرشحين وجوميز خارج الصورة تماماً والان مع تفاصيل الخبر

لم يحسم مسئولو النادي الأهلي ملف المدرب الجديد الذي سيتولّى المهمة خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ورغم انتشار أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول اقتراب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي من تدريب الأهلي، إلا أن مصدراً فى النادي الأهلي نفى هذه الأنباء تماماً.

وأوضح المصدر أن كل ما يتردد بشأن اقتراب جوميز من تدريب الأهلي غير صحيح، بل إن المدرب البرتغالي ليس مطروحاً لتدريب الفريق حالياً، مُشيراً إلى أن الأمر لم يكن سوى ترشيح جوميز منذ فترة، ولم يتم التفاوض معه، ولم يعد ضمن قائمة المُرشحين.

وأضاف المصدر، هناك ستة مدربين مُرشحون لتدريب الأهلي حالياً، وهناك أسماء جديدة يتلقاها النادي يومياً، وسيتم حسم هذا الملف خلال أسبوع. وأكد المصدر أن أبرز المُرشحين لخلافة كولر، هم الألماني صاحب الأصول الكرواتية كوستا رونياييتش، المدير الفني الحالي لفريق أودينيزي الإيطالي، والإسباني خافيير جارسيا بيمينتا، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني، والبرتغالي فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي، وآخرين من أوروبا.

وترغب الإدارة الأهلاوية في حسم ملف المدرب الجديد ليقود الفريق بدلاً من عماد النحاس الذي يقود الأهلي حالياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، وحسب تأكيدات مصدر في القلعة الحمراء فإن المدرب الجديد لن يكون من المدرسة اللاتينية وسيكون أوروبياً.