شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يرفض عرضاً مكسيكياً لضم مصطفى شوبير.. وعروض من خيتافي وألميريا، 1.5 مليون دولار تعطل توقيع المغربي كريم البركاوى للزمالك .

رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد أندية المكسيك لضم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، فيما مازالت هناك عدة أندية أوروبية ترغب فى ضم الحارس الشاب.

لم ينته نادى الزمالك من إتمام صفقة المهاجم المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد السعودي، بشكل رسمي، رغم فتح خط مفاوضات مع اللاعب ووكيله للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رفض مسئولو الاهلى فكرة إغلاق ملف الصفقات الجديدة، رغم إبرام أربع صفقات صيفية، في ظل تأكد حاجة الفريق لتدعيم خط دفاعه استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما أظهرت المباريات الأخيرة ثغرات كبيرة في الخط الخلفى.

ميدو يتحفظ على انتقال ياو أنور للزمالك

تحفظ أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، على مقترح ضم التوجولى ياو أنور مهاجم فريق البنك الأهلي لصفوف الفارس الأبيض، بعدما تم طرح اسم اللاعب لضمه في الانتقالات الصيفية. ويرى ميدو أن ياو أنور لاعب جيد جدًا، خاصة أنه أشرف على تدريبه عندما كان مديرًا فنيًا للإسماعيلى، إلا أن ميدو يرى أن اللاعب يجيد اللعب في المساحات فقط ولا يجيد اللعب فى المساحات الضيقة أو تحت ضغط المدافعين، وهو ما يجعله غير مفيد للزمالك الذى دائمًا يحتاج للاعب يتقن المهارات الفردية للهروب من تكتلات دفاع الخصم.

شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولي الزمالك وديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن لجنة التخطيط ومسئولى النادى يرون أنه جناح سوبر وسيحقق الاستفادة المطلوبة للنادى.

رفض حمدى فتحى لاعب خط وسط الوكرة القطري المعار للنادى الأهلى فكرة الحصول على راحة سلبية تامة من التدريبات بعد انتهاء موسمه في الدوري القطري، حيث ينوى اللاعب التدريب برفقة مدرب خاص للحفاظ على فورمته الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة مع المارد الأحمر في مونديال الأندية.

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