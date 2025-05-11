شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يستكشف فاركو من بوابة بتروجت قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، بالمباريات السابقة لفريق فاركو في الدوري، وآخرها مواجهة بتروجت التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الدوري.

وأصبح التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، في أزمة حقيقية بعد ارتفاع الأصوات الجماهيرية التي تطالب برحيله عن الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، والخروج من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

وتلقى الفريق البورسعيدي هزيمة قاسية في المباراة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.