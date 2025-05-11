شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 20 مايو موعدا نهائيا لطلب حكم أجنبي لنهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن 20 مايو الجاري سيكون الموعد النهائي أمام الزمالك وبيراميدز لتقديم طلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم 5 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم يتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي من الناديين بخصوص تعيين حكم أجنبي، مشيراً إلى وجود توجه قوي داخل الاتحاد لإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري في حال عدم تلقي طلبات رسمية قبل الموعد المحدد.

ويترقب اتحاد الكرة موقف الناديين من مسألة التحكيم، في ظل حرصه على توفير مناخ عادل يضمن خروج المباراة بصورة تليق بأهم بطولات الموسم، خاصة أن المواجهة تحمل طابعاً جماهيرياً وتنافسياً كبيراً بين الفريقين.

وبلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.