شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب الشباب لمواجهة غانا فى لقاء التأهل لكأس العالم تحت 20 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجمهور المصري مباراة الفراعنة الصغار أمام غانا غداً، الإثنين، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المُقامة حالياً بمصر، خاصة أنها ستكون مؤهلة لكأس العالم المقبل.

في التقرير التالي نستعرض أهم التساؤلات والاستفسارات التي تشغل اهتمام الجماهير المصرية بشأن مباراة مصر وغانا وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر وغانا؟

ج: يلتقي منتخب الشباب ، بقيادة أسامة نبيه، مع غانا في السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

س: متى تنتهي أمم أفريقيا للشباب؟

ج: تستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

س: ما هي نتائج منتخب مصر في هذه البطولة ؟

ج: فاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، وتعادل سلبيا مع زامبيا، ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

س: وماذا يحتاج منتخب مصر في مباراة الغد؟

ج: يحتاج للفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة والأهم التأهل لكأس العالم التي ستقام في تشيلي نوفمبر المقبل.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب

ج: تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: وماذا عن موقف عمر خضر من مباراة الغد؟

ج: يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه ، موقف عمر خضر من المشاركة في مواجهة غانا، ولم يشارك عمر خضر فى التدريبات، فى محاولة لاختبار حالته البدنية بعد حالة الإرهاق التي حرمته من التواجد في مران الأمس وأكد الجهاز الطبي للمنتخب، أن مشاركة خضر أمام غانا ستتحدد بناءً على استجابته للعلاج وتقييم حالته بشكل نهائي في مران الغد، وسط تمسك من اللاعب وزملائه بحلم التأهل للمونديال، حيث تعاهدوا على القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل حجز بطاقة العبور إلى تشيلي.