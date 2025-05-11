شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إلغاء معسكر منتخب مصر الذي كان مقرراً في شهر يونيو المقبل، وذلك بشكل رسمي، خلال جلسة عقدها مسئولو الاتحاد لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد اتفاق بين الأعضاء، حيث تمت الموافقة بشكل نهائي على إلغاء المعسكر، وهو ما فتح المجال أمام إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيتم إبلاغه بالقرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد التشاور معه حول إمكانية إلغاء المعسكر في ظل ضغط جدول الموسم الكروي.

ويغيب عن معسكر المنتخب المقبل عدد كبير من اللاعبين يصل إلى 14 لاعبا، حيث يغيب عن المعسكر لاعبو الأهلى الدوليين بعد طلب وزير الرياضة من اتحاد الكرة وجهاز المنتخب، حتى يتم السماح لهم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية، بجانب أحمد سيد زيزو الذى انضم للأهلى.

كما يغيب أيضا بسبب كأس العالم للأندية عدد من اللاعبين على رأسهم عمر مرموش نظرا لمشاركته مع مانشستر سيتى فى بطولة كأس العالم للأندية، بينما ينضم الثنائى محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل ما يعنى غيابهما للمشاركة فى كأس العالم للأندية.