شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهمة من مشاركات الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تسيطر حالة من الترقب على جماهير كرة اليد قبل المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك، المحدد لها السابعة مساء غدٍ الإثنين فى نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى، ونرصد أبرز الأرقام التاريخية من مشاركات كلا الفريقين فى التقرير التالى:

شارك فى 9 نسخ حصل على 4 ألقاب، وحصد المركز الثانى 5 مرات.

عام 2017 حقق الاهلى الفوز على الزمالك بنتيجه 29-23 ا فى المغرب

عام 2013 خسر الاهلى امام النجم الرياضى التونسى بنتيجه 25-28 فى تونس

عام 2014 خسر الاهلى امام الترجى التونسى بنتيجه 20-21 فى نيجيريا

عام 2018 خسر الاهلى امام الزمالك بنتيجه 20-21 فى مصر

عام 2019 خسر الاهلى امام الزمالك بنتيجه 35-38 فى المغرب

عام 2020 خسر الاهلى امام الزمالك بنتيجه 27-28 فى مصر

عام 2022 فوز الاهلي علي الزمالك بنتيجه 32-31 في مدينه نيامي

عام 2023 فوز الاهلي علي الزمالك بنتيجه 27-24 في مصر

عام ٢٠٢٤ فوز الاهلي علي الزمالك بنتيجه ٢١/٢٣ في الجزائر.

شارك فى 12 نسخة حصل على 7 ألقاب وحقق المركز الثانى 5 مرات.

عام 2002 حقق الزمالك الفوز على الافريقى التونسي بنتيجه 25-23 فى الجابون

عام 2010 حقق الزمالك الفوز على المجمع البترولى الجزائرى بنتيجه 28-27 فى بوركينا فاسو

عام 2011 حقق الزمالك الفوز على النجم الرياضى التونسي بنتيجه 25-21 فى الكاميرون

عام 2012 حقق الزمالك الفوز على فاب الكاميرونى بنتيجه 32-18 فى تونس

2018 حقق الزمالك الفوز على الاهلى المصرى بنتيجه 21-20 فى مصر

2019 حقق الزمالك الفوز على الاهلى بنتيجه 38-35 فى المغرب

2020 حقق الزمالك الفوز على الاهلى بنتيجه 28-27 فى مصر