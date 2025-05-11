شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن رامي عاشور بطل الاسكواش السابق بعد دخوله القفص الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 02:46 م

احتفل رامي عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، بحفل زفافه أمس، السبت، في حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة، الذين حرصوا على مشاركة النجم السابق في احتفاله.

ونرصد أبرز 10 معلومات عن نجم الاسكواش السابق والمنضم مؤخراً إلى المجال الفني:

1- ولد عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987

2- احترف رامي عاشور الاسكواش فى عام 2006

3- وصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا

4- وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة

5- شارك رامي عاشور مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

6- في أبريل 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى

7- اعتزل رامي عاشور الاسكواش مرجعاً السبل لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى



8- شقيقه هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق والذي قدم أدواراً فنية عدة أعمال خلال الفترة الأخيرة

9- بعد اعتزال الاسكواش توجه رامي عاشور إلى الغناء وأصدر عدداً من الأغاني

10- حصل رامي عاشور على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.