شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الأهلي فى الحدود على المائدة الفنية لطارق مصطفى قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى بالمباريات السابقة لفريق حرس الحدود في الدوري، وآخرها مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز القلعة الحمراء على الحدود بخماسية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.

ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري جاءت كالتالي:



1ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

2ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

3ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة.

4ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة.