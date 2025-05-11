شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا: جاهزون لمواجهة التاريخ أمام منتخب شباب مصر.. وهدفنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديزموند أوفى، المدير الفنى للمنتخب الغانى لكرة القدم تحت 20 سنة ، إن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب الوطنى المصرى مساء غد باستاد السويس الجديد، فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حالياً بمصر، وتستمر حتى 18 مايو الجارى.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد صباح اليوم بالسويس، "نعلم أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا لديه تاريخ عريض وجماهير غفيرة وإمكانات عظيمة لكننا جاهزون، ونعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة".



وتابع المدير الفنى لغانا، "سنلعب المباراة بطريقتنا الخاصة وأسلوبنا وفلسفتنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم، ولن نغير استراتيجيتنا، ونحن جاهزون تمامًا للقاء".



واختتم أوفى تصريحاته قائلاً، "أثق فى قدرات وإمكانات اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم وتحقيق الهدف من اللقاء".

وعلى نفس الصعيد، قال أرون أيسيل لاعب المنتخب الغانى المحترف بفريق نورث تكساس الأمريكي، إنه وزملاءه جاهزون تمامًا لمباراة الغد، وتوقع صعوبتها على الفريقين.



وأضاف أرون أيسيل أن وجود وكلاء اللاعبين في البطولة أثر على البعض، ولكن بالنسبة له فإن لديه وكيلاً يتكلم معه باستمرار حال وصول عروض جدية.



واختتم نجم منتخب غانا تصريحاته قائلاً، "لو حصلنا على ضربة جزاء فكلنا جاهزون لتسديدها".